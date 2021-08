Geisterfahrer mit 1,32 Promille und Marihuana gestoppt

Ein betrunkener Geisterfahrer hat am Samstagabend auf der Bundesstraße 15 bei Hof in Oberfranken beinahe einen schweren Unfall verursacht. Ein Autofahrer konnte dem Mann gerade noch ausweichen, als dieser ihm mit seinem Wagen auf der falschen Fahrspur entgegenkam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch den Hinweis eines weiteren Zeugen habe der Falschfahrer ausfindig gemacht werden können. Ein Alkoholtest bei dem 57-Jährigen habe einen Wert von 1,32 Promille ergeben. Zudem hatte der Mann den Angaben zufolge eine Plastiktüte mit frisch geerntetem Marihuana dabei. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

08. August 2021 - 10:20 Uhr | dpa

