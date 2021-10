Gefrustete Mitarbeiter zerstören Waschmaschine und Trockner

Weil sie ihrem Frust freien Lauf ließen, haben drei Mitarbeiter eines Pflegeheims eine Waschmaschine und einen Waschtrockner zerstört. Sie befüllten die Geräte in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) am Mittwoch mit einer ätzenden Flüssigkeit, so dass diese kaputt gingen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

22. Oktober 2021 - 17:00 Uhr | dpa

Bad Wörishofen Grund für die Zerstörungswut der Heimmitarbeiter war, dass es eine Beschwerde über sie gab. Der Schaden beträgt knapp 700 Euro. Gegen die drei Mitarbeiter wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung gestellt. © dpa-infocom, dpa:211022-99-699207/3