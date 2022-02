Geflügelpest bei Schwänen nachgewiesen

Erneut sind in der Oberpfalz Fälle der Geflügelpest aufgetreten. Das Virus, das auch als Vogelgrippe bekannt ist, wurde in toten Schwänen im Landkreis Cham nachgewiesen, wie das Landratsamt Cham mitteilte.

Cham

Seit dem Auftreten von Geflügelpest bei Wildvögeln Anfang Dezember letzten Jahres in den Landkreisen Cham und dem Nürnberger Land gilt ein bayernweites Verbot von Geflügel-Ausstellungen und -Märkten, ein Fütterungsverbot von Wildvögeln sowie eine Untersuchungspflicht bei Händlern, die Tiere im Rahmen des mobilen Handels abgeben. Auf diese Weise soll nach Angaben des bayerischen Umweltministeriums der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutzgeflügel vermieden werden, so dass die Geflügelpest möglichst nicht in Geflügelhaltungen eingeschleppt werden kann.

Eine Ansteckung von Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen ist in Deutschland bisher nicht bekannt geworden.