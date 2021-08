Gedenken an US-Soldaten 50 Jahre nach Hubschrauberabsturz

50 Jahre nach dem größten Unglück der US-Armee auf deutschem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg haben Deutsche und Amerikaner an den Hubschrauberabsturz in Oberfranken erinnert. "Das ist so, als ob ich jetzt die Gelegenheit bekommen hätte, zu seiner Beerdigung zu gehen", sagte Peter Kearney, Bruder des bei dem Unglück gestorbenen US-Soldaten Arthur, am Mittwoch bei der Gedenkveranstaltung an der Absturzstelle nahe Pegnitz. 37 US-Soldaten waren bei dem Unglück am 18. August 1971 ums Leben gekommen.

18. August 2021 - 15:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

US-amerikanische und deutsche Soldaten holen im Rahmen einer Gedenkfeier aus einem Chinook-Transporthubschrauber Kränze. © Daniel Karmann/dpa

Pegnitz Die jungen Männer waren zu einem Training im nahen Grafenwöhr unterwegs gewesen, wo auch heute noch rund 5500 US-Soldaten stationiert sind. "Tragischerweise endete ihr Training hier auf diesem Feld", sagte US-Brigadegeneral Joseph Hilbert. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte: "Ihr Einsatz damals hat auch unsere deutschen Interessen mitvertreten." Zu der Gedenkveranstaltung kamen auch Hinterbliebene der gestorbenen US-Soldaten. US-Army- und Bundeswehrsoldaten legten gemeinsam Kränze nieder. Ursache des Absturzes des Transporthubschraubers vom Typ CH-47 "Chinook" war laut US-Army ein technischer Defekt. Die Hubschrauber sind - mit modernen Systemen - heute noch im Einsatz. © dpa-infocom, dpa:210818-99-882899/3