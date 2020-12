Gedenken an Sendlinger Mordweihnacht im kleinsten Kreis

Bayerns Gebirgsschützen haben coronabedingt in kleinster Besetzung am Heiligen Abend der Sendlinger Mordweihnacht von 1705 gedacht. Landeshauptmann Martin Haberfellner, der Hauptmann der Gebirgsschützenkompanie Waakirchen, Martin Beilhack, der örtliche Pfarrer sowie wenige weitere Vertreter der Gebirgsschützen legten am Oberländer Denkmal in Waakirchen (Landkreis Miesbach) einen Kranz nieder.

24. Dezember 2020 - 13:10 Uhr | dpa

