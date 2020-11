Gedenken an die erste Deportation von Münchner Juden 1941

Zum Jahrestag der ersten Deportation von Münchner Juden hat die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, dazu aufgerufen, die Erinnerung wachzuhalten. "Inmitten von wachsendem Judenhass und einem gesellschaftlichen Klima, das zunehmend von Extremisten vergiftet wird, hat die Erinnerung an die Verbrechen der NS-Zeit einen besonderen Stellenwert", betonte Knobloch am Donnerstag. "Nur wer weiß, was unserer Demokratie vorausging und warum wir sie schützen müssen, der kann auch Verantwortung dafür übernehmen."

19. November 2020 - 18:10 Uhr | dpa

Charlotte Knobloch. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild