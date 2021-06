Gartenhütte explodiert nach Gasaustritt: Keine Verletzten

Eine Gartenhütte ist am frühen Montagmorgen in Nürnberg explodiert und in Brand geraten. Grund war vermutlich ein Austreten von Gas, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach konnte das Feuer schnell gelöscht werden - es wurden keine Personen in den Trümmern gefunden. Rund 25 Einsatzkräfte waren vor Ort. Weitere Details waren zunächst unklar.

21. Juni 2021 - 11:11 Uhr | dpa

Ein Feuerwehrmann hält eine Winkerkelle mit der Aufschrift "Einsatz Feuerwehr". © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nürnberg © dpa-infocom, dpa:210621-99-79792/4