Gartenhaus angezündet: Polizei prüft Brandserie

Ein Feuer hat am frühen Freitagmorgen ein Gartenhaus in der Ortsmitte von Frauenau im niederbayerischen Landkreis Regen zerstört. Die Polizei vermutet Brandstiftung und prüft einen Zusammenhang mit anderen Bränden in der Region, wie es in einer Mitteilung hieß.

05. Mai 2023 - 14:15 Uhr | dpa

