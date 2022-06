Garmisch-Partenkirchen: Zug entgleist – mindestens vier Tote

Ein Regionalexpress in Richtung München verunglückt mittags in Garmisch – die Fahrgäste müssen aus den Fenstern gezogen werden. 30 Menschen sind verletzt worden.

Das Unglück ereignete sich in Burgrain im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Einsatzkräfte am Unglücksort.

Garmisch-Partenkirchen - Waggons kippen um, Verletzte werden aus Fenstern gezogen: In Garmisch-Partenkirchen ist am letzten Schultag vor den Pfingstferien ein Zug verunglückt – vier Menschen überleben den Aufprall nicht.

Der Regionalexpress war gerade auf dem Weg von Garmisch nach München. Um 12.15 Uhr passierte es – also zum Schulschluss, als viele Kinder nach Hause fuhren.

Ob der Regionalzug wegen des neuen 9-Euro-Tickets besonders voll war und auch viele Ausflügler in dem Zug saßen, ist noch unklar. Insgesamt waren rund 140 Fahrgäste im Zug.

Mehrere Verletzte bei Zugunglück im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Wie die Polizei mitteilte, wurden etwa 30 Menschen verletzt, 15 von ihnen schwer. Zunächst war sogar von 60 Verletzten die Rede gewesen. Zwölf Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Warum der Zug im Ortsteil Burgrain entgleiste, war auch Stunden später noch unklar. Auf Luftbildern ist zu erkennen, dass der Zug mit Doppelstockwagen auf einer einspurigen langgezogenen Kurve unterwegs war. Eine Weiche ist nicht zu sehen.

"Es war schrecklich. Plötzlich ist der Zug umgekippt"

Der Streckenabschnitt liegt erhöht auf einem Bahndamm, mehrere Waggons rutschten vom Damm in einen kleinen Bach. Drei Waggons kippten um.

Die vielbefahrene B2 führt genau vorbei. Ein US-Soldat war in einem der Autos auf der Straße und erzählte seine Eindrücke dem "Garmisch-Partenkirchner Tagblatt": "Es war schrecklich. Einfach schrecklich. Plötzlich ist der Zug umgekippt."

Polizei mit etlichen Kräften vor Ort – Bahn sperrt Strecke

"Die Menschen werden durch die Fenster gezogen", sagte ein Sprecher der Bundespolizei. "Es wurde Vollalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst", erklärte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle im Oberland. Auch aus München rückten Rettungsmannschaften an.

Die Deutsche Bahn richtete eine Hotline für Angehörige (Telefon 0800 3 111 111) ein. Auch die Polizei stellte eine zentrale Anlaufstelle für Vermisstenanfragen von Angehörigen sowie Hinweise bereit (Telefon 0800/ 7766350).

Die Bahn sperrte die Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau. Züge aus Richtung München wendeten vorzeitig in Oberau. Aus Richtung Mittenwald drehten die Züge vorzeitig in Garmisch-Partenkirchen um.

Die Bundesstraßen B2 und B23 wurden gesperrt. Wegen des Beginns der Pfingstferien war mit langen Staus zu rechnen.

Herrmann schließt weitere Todesopfer nicht aus

Drei der voraussichtlich vier Todesopfer des schweren Zugunglücks bei Garmisch-Partenkirchen müssen noch geborgen werden. Diese Opfer lägen noch unter einem umgestürzten Waggon, berichtete Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitagnachmittag am Unglücksort.

"So lange der Eisenbahnwaggon aber nicht angehoben ist, können wir nicht ausschließen, dass darunter weitere Tote liegen", sagte er. Ein vierter Mensch sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben.

Nach Angaben der Behörden waren etwa 140 Passagiere in der Regionalbahn. Die Fahrgäste seien binnen etwa einer dreiviertel Stunde bis maximal einer Stunde aus dem Zug geborgen worden. Rund 500 Retter seien vor Ort im Einsatz gewesen. Noch am Freitagabend wurde auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Unfallort erwartet.

Bernreiter: "Es war kein zweiter Zug und kein anderes Fahrzeug beteiligt"

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU), der zusammen mit Herrmann an die Unfallstelle gefahren war, sagte, es sei entsetzlich, wenn mit einem öffentlichen Personenzug ein so schweres Unglück passiere.

"Wir werden genau untersuchen, was die Ursache des Zugunglücks ist. Es war kein zweiter Zug und kein anderes Fahrzeug beteiligt", betonte Bernreiter.