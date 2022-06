Garmisch-Partenkirchen: Zug entgleist – mindestens vier Tote, 14 Vermisste

Ein Regionalexpress in Richtung München verunglückt mittags in Garmisch – die Fahrgäste müssen aus den Fenstern gezogen werden. 14 Menschen werden vermisst.

Garmisch-Partenkirchen - Waggons kippen um, Verletzte werden aus Fenstern gezogen: In Garmisch-Partenkirchen ist am letzten Schultag vor den Pfingstferien ein Zug verunglückt – vier Menschen überleben den Aufprall nicht.

Der Regionalexpress war gerade auf dem Weg von Garmisch nach München. Um 12.15 Uhr passierte es – also zum Schulschluss, als viele Kinder nach Hause fuhren.

Eine Luftaufnahme zeigt den entgleisten Regionalzug. © ADAC Luftrettung/dpa

Ob der Regionalzug wegen des neuen 9-Euro-Tickets besonders voll war und auch viele Ausflügler in dem Zug saßen, ist noch unklar. Insgesamt waren rund 140 Fahrgäste im Zug.

Mehrere Verletzte bei Zugunglück im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Wie die Polizei mitteilte, wurden etwa 30 Menschen verletzt, 15 von ihnen schwer. Zunächst war sogar von 60 Verletzten die Rede gewesen. Zwölf Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Warum der Zug im Ortsteil Burgrain entgleiste, war auch Stunden später noch unklar. Auf Luftbildern ist zu erkennen, dass der Zug mit Doppelstockwagen auf einer einspurigen langgezogenen Kurve unterwegs war. Eine Weiche ist nicht zu sehen.

"Es war schrecklich. Plötzlich ist der Zug umgekippt"

Der Streckenabschnitt liegt erhöht auf einem Bahndamm, mehrere Waggons rutschten vom Damm in einen kleinen Bach. Drei Waggons kippten um.

Das Unglück ereignete sich in Burgrain im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. © Josef Hornsteiner/Garmisch-Partenkirchner Tagblatt/dpa

Die vielbefahrene B2 führt genau vorbei. Ein US-Soldat war in einem der Autos auf der Straße und erzählte seine Eindrücke dem "Garmisch-Partenkirchner Tagblatt": "Es war schrecklich. Einfach schrecklich. Plötzlich ist der Zug umgekippt."

Polizei mit etlichen Kräften vor Ort – Bahn sperrt Strecke

"Die Menschen werden durch die Fenster gezogen", sagte ein Sprecher der Bundespolizei. "Es wurde Vollalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst", erklärte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle im Oberland. Auch aus München rückten Rettungsmannschaften an.

Die Deutsche Bahn richtete eine Hotline für Angehörige (Telefon 0800 3 111 111) ein. Auch die Polizei stellte eine zentrale Anlaufstelle für Vermisstenanfragen von Angehörigen sowie Hinweise bereit (Telefon 0800/ 7766350).

Die Bahn sperrte die Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau. Züge aus Richtung München wendeten vorzeitig in Oberau. Aus Richtung Mittenwald drehten die Züge vorzeitig in Garmisch-Partenkirchen um. Die Bundesstraßen B2 und B23 wurden gesperrt. Wegen des Beginns der Pfingstferien war mit langen Staus zu rechnen.

Innenminister Herrmann: Noch zwölf Vermisste

Martin Emig, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, erklärte gegenüber "BR24", dass man die Zahl der Schwer- oder Leichtverletzten derzeit nicht genau beziffern könne. 14 Personen seien als vermisst gemeldet wurden. Sie könnte sich aber auch unter den Verletzten befinden, mit denen die Polizeibeamten bis dato nicht sprechen konnten, sagte Emig.

Es könne jedoch auch immer noch nicht ausgeschlossen werden, dass unter den entgleisten und umgestürzten Waggons weitere Tote liegen, so Herrmann. Der Regionalexpress mit etwa 140 Menschen an Bord war am Freitagmittag auf dem Weg nach München verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, wurden etwa 30 Menschen verletzt, 15 von ihnen kamen in Krankenhäuser. Mindestens vier Menschen starben.

Wie kam es zu dem Zugunglück? Polizei rechnet mit "langwierigen Ermittlungen"

Die Ursache des Unglücks ist noch völlig unklar. "Es wird jetzt alles dafür getan, dass aufgeklärt, wie es dazu kommen konnte." Der bayerische Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter (CSU), sagte, es deute alles auf irgendeinen technischen Defekt hin. "Es war kein zweiter Zug und kein anderes Fahrzeug beteiligt", betonte Bernreiter.

Es werde nach neuem Stand der Erkenntnisse mindestens zwei Wochen dauern, bis die Strecke möglicherweise wieder befahrbar sein könne. Unter anderem sei nun ein 700-Tonnen-Kran im Anrollen, um die entgleisten Waggons zu bergen.

Helfer arbeiten bei Flutlicht mit schwerem Gerät an der Bergung

Die Ermittlungen zur Unglücksursache wurden bereits aufgenommen. "Vor Ort laufen die ersten Arbeiten", sagte ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten mit Hilfe von Sachverständigen des Eisenbahnbundesamts herausfinden, warum der Regionalzug auf der eingleisigen Strecke in Richtung München entgleiste. Die Polizei rechne mit "langwierigen Ermittlungen".

Die Sicherung und Bergung der umgekippten Waggons werde indes "sicher die nächsten Tage noch in Anspruch nehmen", sagte ein Polizeisprecher. "Das wird heute nicht mehr funktionieren." Die Sperrungen der Bahnstrecke und der parallel verlaufenden Bundesstraße 2 müssten daher "sicher übers Wochenende aufrechterhalten werden".

Am Abend arbeiteten Helfer mit schwerem Gerät bei Flutlicht weiter an der Bergung. Mit Motorsägen wurden Bäume gefällt, um an den havarierten Zug heranzukommen.

Faeser besucht Ort des Zugunglücks: "zutiefst erschüttert"

In ganz Deutschland löste der Unfall Entsetzen aus. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprachen den Angehörigen ihr Beileid aus. Scholz sprach von "erschütternden Nachrichten" und "bedrückenden Bildern" von der Unfallstelle.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) machte sich am Abend ein Bild von der Lage. "Ich bin zutiefst erschüttert", sagte die Ministerin. "Es ist eine furchtbare Katastrophe." Sie sei gekommen, um das tiefe Mitgefühl der Bundesregierung auszudrücken, sagte Faeser. Dieses gelte vor allem den Angehörigen, Familien und Freunden der Todesopfer.

Sie sei aber auch gekommen, um ihre Solidarität mit den Rettungskräften zu zeigen und den Verletzten ihren Genesungswünsche auszudrücken. Es seien 650 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, die Großartiges geleistet hätten, sagte die Ministerin. Am Samstag werden Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bahnchef Richard Lutz am Unglücksort erwartet.

Sichtschutz an der Unfallstelle

Auch die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, Elisabeth Koch, zeigte sich geschockt. "Es ist grauenvoll." Landrat Anton Speer rang mit den Worten: "Der Schock sitzt noch tief." Er lobte die Retter, die innerhalb von 45 Minuten die Menschen aus dem Zug geholt hätten. Auch 15 Bundeswehrsoldaten halfen mit, die zufällig im Zug saßen.

Für die Retter hatte am Freitag die Bergung Priorität. "Dass die Toten geborgen werden können, ist das Allerwichtigste", sagte Landrat Speer. Am Abend zogen Helfer einen weißen Sichtschutz auf, um die Opfer vor neugierigen Blicken zu schützen. Luftkissen würden gebraucht, um die weit über 100 Tonnen schweren Waggons zu heben, sagte der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Frank Hellwig. Er hoffe, dass keine weiteren Toten gefunden werden.