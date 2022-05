"Ganoven-Tag"? Polizeieinsatz in Straubinger Einkaufszentrum

Ein mutmaßlicher Schülerscherz hat in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt von Straubing einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ersten Erkenntnissen nach hatte am Montagmorgen ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einen Mann mit Langwaffe gesehen. Die Polizei habe einen Tatverdächtigen in Gewahrsam genommen, der eine wie echt aussehende Waffe bei sich getragen habe, sagte ein Behördensprecher.

02. Mai 2022 - 11:08 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Straubing Der 20-Jährige sei Schüler einer weiterführenden Schule, an der die Schüler den Erkenntnissen nach Mottotage initiierten. Motto am Montag sei sinngemäß "Ganove" oder "Gangster" gewesen. Es deute alles darauf hin, dass das der Hintergrund sei, sagte der Sprecher. Die Polizei verwies darauf, dass die Mottotage nicht von der Schulleitung initiiert würden und warnte vor ähnlichen Aktionen. Den Angaben nach waren mehrere Dutzend Beamte im Einsatz.