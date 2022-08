Gäubodenvolksfest beginnt: Corona und Eigenverantwortung

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause findet in Straubing wieder das Gäubodenvolksfest statt. Es darf ausgelassen und ohne Pandemie-Beschränkungen gefeiert werden - eine Rückkehr zur Normalität bedeutet dies aber noch nicht. Denn das Virus grassiert noch immer, wenn auch mit zumeist weniger schlimmen gesundheitlichen Folgen. Das Spektakel beginnt am Freitagabend mit dem traditionellen Trachtenumzug. Die offizielle Eröffnung mit Finanzminister Albert Füracker (CSU) findet am Samstag (10.00 Uhr) statt.

11. August 2022 - 17:41 Uhr | dpa

Ein Mann arbeitet auf dem Gelände des Gäubodenvolksfestes in einem Bierzelt. © Armin Weigel/dpa/Archivbild

Straubing Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) appellierte jüngst im "Straubinger Tagblatt" an die Eigenverantwortung der Menschen. Wer Corona-Symptome habe, möge dem Fest fernbleiben. Und sollte aufgrund von Infektionen zu viel Personal in den Festzelten sowie beim Sicherheits- und Rettungsdienst ausfallen und ein ordnungsgemäßer Ablauf des Festes nicht mehr gewährleistet sein, müsse man auch über einen Abbruch nachdenken, sagte der Rathaus-Chef. Das zehntägige Gäubodenvolksfest lockte zuletzt um die 1,45 Millionen Besucher in die 47 000 Einwohner-Stadt Straubing. Es gibt sieben Bierzelte mit nach Veranstalterangaben rund 27 000 Sitzplätzen sowie einen Vergnügungspark mit etwa 130 Schaustellern. Parallel findet die Ostbayernschau statt, eine Verbrauchermesse rund um Landwirtschaft, Freizeit und Handwerk.