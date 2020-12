Fußgängerin stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Neusäß

Zunächst war die Polizei von leichten Verletzungen ausgegangen, nun aber ist eine 75-Jährige nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Frau am Montag im schwäbischen Neusäß (Landkreis Augsburg) vom Wagen eines 80-Jährigen erfasst worden. Dieser war aus einem Supermarktparkplatz abgebogen. Die Frau war gestürzt und hatte sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Am Donnerstag erlag sie ihren Kopfverletzungen in einer Klinik.