Fußgänger von Auto erfasst und gestorben

Ein 40-Jähriger ist auf der B2 bei Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen von einem Auto erfasst worden.

Treuchtlingen - Trotz Reanimation durch Rettungskräfte starb der Mann am Samstagabend noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. An Ort und Stelle wurde zwar den Angaben zufolge ein Fahrrad gefunden, das dem 40-Jährigen gehörte. Allerdings war unklar, ob der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Fahrrad saß oder auf der Straße lag. Die Bundestraße 2 wurde für drei Stunden gesperrt.