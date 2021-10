Fußgänger von Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt

Bogen(dpa/lby) - Ein Fußgänger, der im niederbayerischen Bogen auf der Straße unterwegs war, ist von einem Auto angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann wurde den Angaben zufolge durch den Zusammenstoß weggeschleudert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Warum der Mann in der Nacht auf Samstag auf der Straße war und wie es zu dem Unfall im Landkreis Straubing-Bogen kam, war zunächst unklar.

