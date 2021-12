Fußgänger stirbt nach Unfall mit Auto auf B299 bei Altdorf

Ein 77 Jahre alter Fußgänger ist beim Zusammenstoß mit einem Auto nahe Altdorf (Landkreis Landshut) ums Leben gekommen. Der Mann wollte bisherigen Erkenntnissen zufolge am späten Montagnachmittag die Bundesstraße 299 überqueren, als er von dem Fahrzeug erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Er erlitt schwere Verletzungen und starb noch am Unfallort. Die 24 Jahre alte Fahrerin wurde demnach mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Für längere Zeit war die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt.

06. Dezember 2021 - 22:34 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Altdorf © dpa-infocom, dpa:211206-99-281931/2