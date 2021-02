Fußgänger stirbt nach Kollision mit Auto in Straubing

Ein Fußgänger ist in Straubing von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 67-Jährige war am Dienstagabend beim Überqueren der Äußeren Passauer Straße von dem Wagen angefahren worden, wie die Polizei mitteilte. Er starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

03. Februar 2021 - 05:31 Uhr | dpa

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug "Unfall" steht vor einem Blaulicht auf der Straße. © Patrick Seeger/dpa/Illustration

Straubing © dpa-infocom, dpa:210203-99-278566/2