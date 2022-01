Fußgänger in Arzberg von Auto erfasst: Tot

Arzberg

Ein Fußgänger ist in Oberfranken von einem Auto erfasst worden und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 48-Jährige am frühen Dienstagmorgen mit seinem Hund in Arzberg (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) unterwegs, als er von dem Wagen einer 33-Jährigen erfasst wurde. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er wenige Stunden später starb. Der Hund kam in ein Tierheim. Die Staatsanwaltschaft zog einen Sachverständigen hinzu, um den Unfallhergang zu klären.