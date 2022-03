Fußballfans werfen mit Stühlen auf Gaststätten-Gelände

Fußballfans des SSV Jahn Regensburg und des SC Paderborn sind im Vorfeld einer Zweitliga-Begegnung zwischen den beiden Mannschaften am Sonntag in Regensburg aneinander geraten. Dabei sei im Außenbereich einer Gaststätte in der Innenstadt auch mit Stühlen geworfen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mehrere Menschen seien dadurch "augenscheinlich" leicht verletzt worden.

20. März 2022 - 16:15 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © David Inderlied/dpa/Symbolbild