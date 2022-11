Fund einer Frauenleiche: Bruder unter Tatverdacht

Im Fall einer getöteten Frau im Landkreis Forchheim steht der Bruder des Opfers unter Tatverdacht. Ein Sprecher der Polizei bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte.

Gößweinstein

Die 56 Jahre alte Frau war nach Polizeiangaben in der Nacht zum Montag in einem Wohnhaus in Kleingesee bei Gößweinstein tot aufgefunden worden. Weil die Spuren am Fundort der Leiche darauf hindeuteten, dass die Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen war, übernahmen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg die Ermittlungen. Der Verdacht fiel schnell auf den 59 Jahre alten Bruder. Er stehe in Verdacht, die Frau "bewusst und zielgerichtet getötet zu haben", teilten die Ermittler mit.

Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Weitere Angaben, etwa zu Motiv oder Tathergang, machte die Polizei weiterhin nicht.