Fürths Derby-Held Ache: "Ein unfassbares Gefühl"

Ragnar Ache hatte in den Stadion-Katakomben ein Dauerlächeln im Gesicht. "Derby-Held", so sagte der 24 Jahre alte Angreifer nach seinem späten Joker-Tor für die SpVgg Greuther Fürth gegen den 1. FC Nürnberg, sei "ein unfassbares Gefühl". Bis zur 70. Spielminute musste Ache am Samstagabend auf der Ersatzbank ausharren, ehe ihn Trainer Alexander Zorniger einwechselte. Und dann entschied Ache in der Nachspielzeit mit seinem 1:0 (0:0) das 270. Franken-Derby in der 2. Fußball-Bundesliga vor 16 626 Zuschauern im ausverkauften Ronhof.

05. Februar 2023 - 08:22 Uhr | dpa

Der Fürther Ragnar Ache (2.v.l.) jubelt über seinen Treffer zum 1:0. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild