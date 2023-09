Fürth will gegen Hannover Reaktion zeigen

Nach dem heftigen 0:5 gegen Hertha BSC erwartet Trainer Alexander Zorniger von der SpVgg Greuther Fürth eine Reaktion. Im richtungsweisenden Heimspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) plant der 55-Jährige aber derzeit keine großen Änderungen in seiner Startelf. "Ich bin jetzt kein Freund davon, zu sagen, dass wir jetzt mal sechs Spieler aus der Aufstellung raushauen, um ein Zeichen zu setzen", sagte Zorniger am Freitag. "Das ist jetzt ein besonderes Spiel, weil du nach so einem Spiel wie gegen die Hertha zeigen willst, dass das nicht dein wahres Gesicht ist."

01. September 2023 - 11:29 Uhr | dpa

Nach dem heftigen 0:5 gegen Hertha BSC erwartet Trainer Alexander Zorniger von der SpVgg Greuther Fürth eine Reaktion. © Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild