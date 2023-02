Fürth reist auf Betzenberg: "Kultstätte" des Fußballs

Greuther Fürths Trainer Alexander Zorniger hat großen Respekt vor der Atmosphäre beim kommenden Zweitligagegner 1. FC Kaiserslautern. Zorniger sprach von einem "Highlight" auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Der Betzenberg ist eine der Kultstätten im deutschen Fußball", sagte der 55-Jährige. Fast 40.000 Zuschauer werden am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Fritz-Walter-Stadion erwartet.

"Sie haben eine gute Truppe, junge Spieler, Geschwindigkeit, erfahrene Spieler, Zweikampfspieler", sagte Zorniger über den 1. FC Kaiserslautern. Stürmer Terrence Boyd sei sogar einer "der prägendsten Zielspieler vorne drin", der Feuer entfachen könne.

Die Franken gewannen in dieser Saison in der Fremde nur eine Partie. Sie müssen am Samstag auf Max Christiansen und Marco John verzichten.