Fürth kommt nicht in Schwung: "Fühlt sich nicht gut an"

Die Fürther wollten gegen Sandhausen nachlegen. Aber der Siegplan geht beim 1:1 nicht auf. Nur Green trifft mit dem Kopf - zu wenig.

Der Fürther Dickson Abiama (l) und der Sandhausener Arne Sicker (r) in Aktion.

Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth kommt in der 2. Fußball-Bundesliga einfach nicht richtig in Schwung. Zwei Wochen nach dem umjubelten ersten Saisonsieg gegen den damaligen Tabellenführer SC Paderborn musste sich der Bundesliga-Absteiger gegen den SV Sandhausen mit einem unbefriedigenden 1:1 (0:1) im heimischen Ronhof begnügen. Die Vorgabe von Trainer Marc Schneider wurde damit verfehlt. "Wir müssen nachlegen", hatte der Schweizer vor dem Anpfiff gesagt. Nach dem Unentschieden sagte der Fürther Coach: "Der Punkt fühlt sich für uns nicht gut an." Die Franken kommen unten nicht weg.

Julian Green konnte mit seinem Kopfballtor in der 48. Minute nach einer präzisen Flanke des sehr agilen Außenverteidigers Simon Asta lediglich eine Niederlage abwenden. Alexander Esswein hatte die Gäste nach einem Fehler von Fürths Max Christiansen auf Zuspiel von David Kinsombi in Führung gebracht (12.). In der Nachspielzeit handelte sich Sandhausens Tom Trybull wegen Spielverzögerung noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SVS steht mit neun Zählern weiterhin einen Punkt vor den Fürthern.

"Wie wir gespielt haben, damit können wir zufrieden sein, mit dem Ergebnis nicht", urteilte Torschütze Green. Vor 8637 Zuschauern war seine Mannschaft dem Sieg näher. Die Chancenverwertung stimmte aber nicht. Sandhausens Torwart Patrick Drewes reagierte in Fürths Druckphase vor der Pause zweimal hervorragend bei Schüssen von Ragnar Ache (35.) und Green (37.). Ein Kopfball von Angreifer Ache in der 73. Minute flog knapp am Tor vorbei. "Wir haben leider nicht das zweite Tor nachlegen können", haderte Schneider nach zwei eingebüßten Punkten.