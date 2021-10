"Fürsprecher der Freiheit": Gauck erhält Verfassungsmedaille

Für seinen Einsatz für die Demokratie hat Alt-Bundespräsident Joachim Gauck die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold erhalten. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) würdigte ihn am Mittwoch bei der Verleihung im bayerischen Landtag in München als "famoser Fürsprecher der Freiheit". Als Bundespräsident habe Gauck die Macht des Wortes zu nutzen gewusst. "Sie haben es vermocht, das Selbstbewusstsein der Deutschen zu stärken, ihnen Mut zuzusprechen. Aber ohne Hybris, ohne Übermut."

13. Oktober 2021 - 16:30 Uhr | dpa

