Füracker: Haushalt 2021 ist "momentanes Planungsoptimum"

Die Staatsregierung will die geplante Obergrenze von maximal 20 Milliarden Euro neuen Schulden zur Bewältigung der Corona-Krise unbedingt einhalten - gibt dafür aber keine endgültige Garantie. Man müsste mit dieser Summe bis Ende 2021 "eigentlich" auskommen, sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Mittwoch zum Auftakt der Haushaltsberatungen im Landtag. Er habe aber keine Glaskugel - und niemand wisse, was im neuen Jahr passiere. "Ich hätte auch gerne Planungssicherheit", sagte Füracker. Er betonte allerdings: "Dieser Haushalt ist ein momentanes Planungsoptimum."

09. Dezember 2020 - 10:19 Uhr | dpa

Albert Füracker (CSU), Finanzminister von Bayern. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München "Wir werden 2021 weiter Krisenbewältigung betreiben", sagte Füracker. Deshalb habe man einen "Vernunfthaushalt" vorgelegt. Man konzentriere sich auf die Dinge, die das Land durch die Krise führten, und auf Investitionen. Man finanziere nicht das Wünschenswerte, sondern das Notwendige. Zudem verwies er darauf, dass man zwei Milliarden Euro aus der Rücklage entnehme und in den Ressorts 500 Millionen einspare. Insgesamt summiert sich der Etat auf 70,2 Milliarden Euro. Über die bereits in diesem Jahr geplanten 20 Milliarden Euro hinaus soll es - jedenfalls nach den derzeitigen Planungen - keine weiteren Corona-Schulden geben. Haushaltstechnisch wird unter dem Strich dennoch auch 2021 eine hohe Neuverschuldung stehen, weil Kreditermächtigungen nicht ins neue Jahr mitgenommen werden können. Ein großer Teil der 20 Milliarden wird deshalb erst 2021 verbucht.