Für den Frieden: Glockenläuten in Nürnberg

In Nürnberg sollen am Donnerstag Glocken für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine läuten. Um 12.00 Uhr soll das siebenminütige Friedensgeläut beginnen, wie das Evangelisch-Lutherische Dekanat Nürnberg am Mittwoch mitteilte. "Jede Minute für einen Tag dieses unsinnigen Krieges."

02. März 2022 - 13:58 Uhr | dpa

Nürnberg Zu der europaweiten Aktion aufgerufen hat die Gemeinschaft der Bauverantwortlichen der großen Kathedral- und Domkirchen Europas. In Nürnberg beteiligen sich die St. Lorenz, St. Jobst und St. Johannis Gemeinde.