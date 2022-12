Fünf Verletzte bei Brand in Würzburg

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Würzburg sind am Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Sie wurden wegen Rauchgasvergiftungen vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich einige Bewohner im Gebäude. Sie wurden in Sicherheit gebracht.

11. Dezember 2022 - 19:44 Uhr | dpa

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Würzburg Nach ersten Ermittlungen könnte das Feuer in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen sein. Sie ist den Angaben zufolge bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Brandursache und der entstandene Schaden waren zunächst unklar.