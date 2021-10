Fünf Personen verletzt bei Autounfall in Unterfranken

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Heustreu(dpa/lby) - Fünf Personen sind bei einem Verkehrsunfall im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld verletzt worden. Eine 20-jährige Autofahrerin hatte wohl beim Linksabbiegen nahe Heustreu ein entgegenkommendes Auto übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dieses fuhr frontal in die rechte Fahrzeugseite des abbiegenden Wagens. Alle drei Insassen wurden schwer verletzt. Zwei weitere Personen wurden am Samstagabend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es enstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.

