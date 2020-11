Fünf Minuten Kultur am Telefon

Fünf Minuten zitieren Ehrenamtliche Gedichte, lesen eine Kurzgeschichte vor oder musizieren - alles am Telefon. Das Projekt "Fünf Minuten Kultur zum Zuhören" im Landkreis Kulmbach soll Kulturerlebnisse in der Corona-Krise ermöglichen, erzählte Initiatorin Heike Söllner. Auf Bestellung rufen Kulturschaffende ab sofort dienstags an und lesen, musizieren oder singen für ihre Mitbürger.

22. November 2020 - 09:31 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Eine Seniorin telefoniert mit ihrem Smartphone. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Kulmbach "Ich stelle mir vor, das ist ein bisschen wie Telefonseelsorge", meinte Robert Thern, der bei dem Projekt Kurzgeschichten vorlesen und gemeinsam mit seiner Frau musizieren wird. "Das sind Leute, die brauchen ein bisschen Sonnenschein." Jeder könne sich telefonisch oder online für das Projekt anmelden, betonte Söllner. Die Teilnehmer dürfen sich dann fünf Minuten Gedichte, Gesang, Lieder zum Mitsingen, Instrumentales, Kurzgeschichten oder auch Weihnachtliches wünschen. "Wir versuchen, auf alle Wünsche einzugehen. Also wenn man einen ganz bestimmten Autor hören will oder sich ein bestimmtes Lied wünscht, das man schon ewig nicht mehr gehört hat." Die Idee kommt ursprünglich vom Freiwilligen-Zentrum Augsburg, auch in Schweinfurt hat sich das Projekt seit Ende September etabliert. "Wir haben seitdem schon über 45 Telefonate vermittelt", sagte Ehrenamtskoordinatorin Heide Wunder. "Gerade eben hab ich einen Geburtstagswunsch bekommen. Eine Dame wird am Sonntag 80 Jahre alt und ihre ehemaligen Kolleginnen wünschen sich für sie einen Anruf zum Schmunzeln."