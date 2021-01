Fünf Millionen Euro für neues Fahrzeug auf der Maintalbahn

Ein zusätzlicher Triebwagen soll die Zugverbindung zwischen Aschaffenburg und Wertheim in Baden-Württemberg verbessern. Mehr als fünf Millionen Euro würden dafür investiert, teilte die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) am Montag mit. Der Triebwagen soll ab Frühjahr zum Einsatz kommen, die Westfrankenbahn verfüge dann über 38 Fahrzeuge.

Aschaffenburg

Kurze Wendezeiten in Aschaffenburg hatten in den vergangenen Monaten nach Angaben der BEG immer wieder zu Verspätungen oder Zugausfällen geführt. Mit dem neuen Fahrzeug sollen sich die Wendezeiten verlängern. Außerdem müssten in Miltenberg damit weniger Züge zur Hauptverkehrszeit morgens gekuppelt werden, was auch das Risiko für Verspätungen senke.