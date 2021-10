Fünf Kilo Kokain hinter Navi versteckt: Fahrerin in U-Haft

Fünf Kilogramm Kokain hat die Polizei im Auto einer 29-Jährigen nahe der österreichischen Grenze auf der Autobahn 7 gefunden. Die Frau habe bei der Kontrolle nahe Füssen (Landkreis Ostallgäu) "drogenbedingte Ausfallerscheinungen" gezeigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als die Ermittler am Samstag das Auto durchsuchten, fanden sie die Drogen im Wert von mehreren Hunderttausend Euro in einem Versteck hinter dem Navigationsgerät.

21. Oktober 2021 - 15:09 Uhr | dpa

Füssen Die 29 Jahre alte Fahrerin sei in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Polizei mit. Die weiteren Ermittlungen habe die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern übernommen. © dpa-infocom, dpa:211021-99-682850/2