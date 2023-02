Führerscheinloser Mann fährt auf Drogen mit gestohlenem Auto

Ohne Führerschein, stark betrunken und auf Amphetamin war ein Mann mit einem gestohlenen Auto auf der Autobahn 3 bei Passau unterwegs. Die Beamten hielten den 29-Jährigen wegen des als gestohlen gemeldeten Wagens an, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Ein Atemalkoholtest verriet am Mittwoch seinen Promillewert von 2,8.

09. Februar 2023 - 11:07 Uhr | dpa

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Passau Trotz seines Zustandes sei er fehlerfrei gefahren, wie es hieß. Der Wagen war am Dienstag im Schrobenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) gestohlen worden. Nach einer Blutentnahme erwarten den 29-Jährigen Verfahren wegen Diebstahls eines Autos, Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.