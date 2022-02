Frühere CSU-Politikerin kritisiert Ampel in Ukraine-Krise

Die Ampel-Koalition um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach Ansicht der früheren CSU-Politikerin Dagmar Wöhrl in der Ukraine-Krise keinen glänzenden Start hingelegt. "Deutschland hat es innerhalb weniger Wochen geschafft, sich als Zögerer in der Außenpolitik zu positionieren und als unzuverlässiger Partner dazustehen", sagte sie der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). "So schreiben ausländische Medien über uns, wir stünden am Ende des Konvois. Man könne sich nicht auf Deutschland verlassen."

14. Februar 2022 - 10:20 Uhr | dpa

Die frühere CSU-Politikerin Dagmar Wöhrl. © Georg Wendt/dpa/Archivbild