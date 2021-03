Frontalzusammenstoß von Lastwagen und Auto: Drei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Klein-Lastwagen mit einem Auto sind in Unterfranken drei Menschen verletzt worden.

Prosselsheim - Eine 77 Jahre alte Autofahrerin befuhr am Freitag die Staatsstraße 2260 in Prosselsheim (Landkreis Würzburg) und kam mit ihrem Auto, in dem auch eine 16 Jahre alte Beifahrerin saß, auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Dort sei sie frontal mit dem Lastwagen zusammengestoßen, der von einem 54 Jahren alten Mann gefahren wurde. Die 77-Jährige sei von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit worden und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Jugendliche und der Lastwagenfahrer seien leicht verletzt worden.

