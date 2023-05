Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr: 73-Jähriger verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß in Königsmoos (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) ist ein 73 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden.

Königsmoos

Er sei am Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache innerorts auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geraten, teilte die Polizei am Abend mit. Sein Fahrzeug touchierte demnach erst den Wagen eines 48-Jährigen leicht am Außenspiegel und stieß dann frontal mit dem Pkw einer 39-Jährigen zusammen.

Der 73-Jährige wurde unter laufenden Reanimationsmaßnahmen mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die 39-Jährige wurde leicht verletzt. Die beiden frontal zusammengestoßenen Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße rund um den Unfallort war rund zwei Stunden gesperrt.