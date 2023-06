Frontalzusammenstoß auf B27: Transporterfahrer stirbt

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 27 im Landkreis Main-Spessart ist ein 61 Jahre alter Transporterfahrer ums Leben gekommen. Zwei 29 Jahre alte Frauen, die in einem Auto saßen, wurden schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Der 61-Jährige sei am späten Donnerstagnachmittag bei Weyersfeld auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit dem Wagen, in dem die beiden Frauen saßen.

01. Juni 2023 - 21:19 Uhr | dpa

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Karsbach Diese wurden aus dem Fahrzeug gerettet und in Krankenhäuser gebracht. Der 61-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie es hieß. Warum er von seiner Fahrbahn abgekommen war, wird noch ermittelt. Die Bundesstraße blieb für mehrere Stunden komplett gesperrt.