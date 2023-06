Freund mit Auto angefahren: Prozess ausgesetzt

Der Prozess am Landgericht Traunstein gegen einen jungen Mann wegen versuchten Mordes an einem Freund ist am Donnerstag ausgesetzt worden. Der 26 Jahre alte Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft seinen Freund nach einem feuchtfröhlichen Fest im Juli vergangenen Jahres mit dem Auto angefahren und schwer verletzt liegen gelassen haben.

29. Juni 2023 - 13:15 Uhr | dpa

Der Angeklagte kommt in den Gerichtssaal des Traunsteiner Landgerichts. © Sabina Crisan/dpa

Traunstein "Es geht um viel zu viel, um eine schnelle Entscheidung zu treffen", begründete der Vorsitzende Richter Volker Ziegler die Entscheidung zur Aussetzung des Prozesses. Die Verteidiger wollten keine Stellungnahme dazu abgeben. Die Anklage wirft dem 26-Jährigen vor, er habe Fahrerflucht begangen, um seine Trunkenheitsfahrt zu vertuschen. Er habe billigend in Kauf genommen, dass der Verletzte sterben könnte. Angesichts des schweren Tatvorwurfs, der Komplexität des Sachverhalts und der bisherigen Ausführungen der Sachverständigen sah das Gericht Anlass, ein weiteres Gutachten einzuholen. Dies werde voraussichtlich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, sagte Ziegler. Der Angeklagte ist nicht mehr in Untersuchungshaft - dies sei unter Berücksichtigung der weiteren Verfahrensdauer auch geboten. "Wir sehen uns irgendwann wieder", sagte der Richter zum Angeklagten. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe zum Prozessauftakt zurückgewiesen. Er ließ von seinem Verteidiger eine Erklärung vortragen, er habe einen Zusammenstoß wahrgenommen, aber gedacht, er habe ein Reh angefahren.