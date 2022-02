Freising: Mann vergisst Hunderte Euro im Bankautomaten

Am Mittwoch hat ein Mann hunderte Euro nach dem Abheben im Ausgabefach eines Geldautomaten vergessen. Durch eine ehrliche Finderin gelangt er schnell wieder an sein Geld.

Freising - Ein Mann hat Hunderte Euro in einem Bankautomaten in Freising vergessen - dank einer ehrlichen Finderin hat er sie jedoch wieder bekommen. Der Mann hatte am Mittwoch 400 Euro im Ausgabefach des Automaten liegen gelassen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 54-Jährige, die die Bank nach ihm betreten hatte, bemerkte seinen Fehler und versuchte noch, den Mann einzuholen - allerdings erfolglos. Die Frau aus Moosburg brachte das Geld zur Polizei, die den Besitzer schnell ausfindig machen konnte.