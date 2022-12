Freilaufendes Sikawild im Landkreis Ansbach gesichtet

Mindestens drei freilaufende Sikahirsche sind kürzlich im Landkreis Ansbach gesichtet worden. Diese müssten aus Gehegen ausgebrochen sein, teilte das Ansbacher Landratsamt am Dienstag mit. Denn das Sikawild komme in der Region nicht in freier Wildbahn vor, sondern werde ausschließlich in Gehegen gehalten. Die Tiere seien im Bereich der Gemeinden Dürrwangen und Schopfloch im Süden des Landkreises gesehen worden, hieß es von der Behörde.

20. Dezember 2022 - 12:53 Uhr | dpa

Ein Sikahirsch. © picture alliance / dpa

Dürrwangen/Schopfloch Das Landratsamt bittet Halter von Sikawild, ihre Bestände zu kontrollieren und sich zu melden, falls Tiere fehlen. Bei Wildunfällen oder falls die Tiere Schäden in Wäldern anrichteten, müssten die Halter grundsätzlich dafür haften. Sikahirsche stammen ursprünglich aus Ostasien, kommen inzwischen aber in vielen Gegenden der Welt vor. Sie werden etwa bis zu 70 Kilogramm schwer. Damit sind sie ungefähr so groß wie Damhirsche.