Freilaufender Hund tötet Katze im Garten der Besitzerin

In Oberbayern hat ein freilaufender Hund im Garten die Katze einer Wohnungsbesitzerin getötet. Der große Mischlingshund mit rötlichem Fell war in Uffing am Staffelsee (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) auf das Grundstück der 54-Jährigen gelaufen und hatte die Katze gejagt, schließlich wurde der Stubentiger totgebissen. Anschließend sei der Hund davongelaufen, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Hundehalter ist unbekannt. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise. Über den Vorfall vom Sonntag hatten mehrere Medien berichtet.

11. Mai 2021 - 17:20 Uhr | dpa

