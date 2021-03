Freie Wähler für Vorstoß für Lobbyregister in Bayern

Die Fraktion der Freien Wähler unterstützt den Vorstoß von Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) zu einem Lobbyregister und einer Überprüfung der Verhaltensregeln für Abgeordnete in Bayern. Ein Lobbyregister sei eine langjährige Forderung der Fraktion, sagte der Parlamentarischer Geschäftsführer Fabian Mehring einer Mitteilung zufolge am Mittwoch.

München

Dem Koalitionspartner CSU liege zu dem Thema seit Wochen ein Gesetzesentwurf zur gemeinsamen Abstimmung vor. Die Freien Wähler seien "bislang aber an Widerständen innerhalb der CSU gescheitert", sagte Mehring.

Aigner hatte am Dienstag angeregt, die Fraktionen im Landtag sollten gemeinsam an einem Register arbeiten. Das Thema tauge nicht zum Parteienstreit.

In den vergangenen Tagen waren Privatgeschäfte zweier Unionsabgeordneter mit Corona-Masken bekanntgeworden. Georg Nüßlein (ehemals CSU) und Nikolas Löbel (ehemals CDU) sollen Provisionen in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von Masken-Geschäften kassiert haben. Beide kündigten ihren Rückzug aus der Politik an und traten aus ihren Parteien aus.

