Frau wird nach Fahrerflucht gestellt und leistet Widerstand

Eine Frau in Schwaben hat nach einem Unfall zunächst Fahrerflucht begangen und sich nach ihrer Festnahme gegen Beamte gewehrt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte die 32-Jährige Drogen genommen und war angetrunken.

Lauingen

Die Frau war am Karfreitagabend in Lauingen (Landkreis Dillingen) mit ihrem Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Wagen eines 19-Jährigen zusammengestoßen. Weil sie einfach weiter fuhr, verfolgte sie der Autofahrer bis zu einem Parkplatz. Ein Augenzeuge des Unfalls parkte sein Auto direkt hinter dem Wagen der Frau, um sie an der Weiterfahrt zu hindern. Die 32-Jährige fuhr jedoch gegen das Auto und lief anschließend zu Fuß weg.

Laut Polizei schlug und trat die Frau bei ihrer Festnahme nach den Beamten. Beim Anlegen der Handschellen habe sich die 32-Jährige dann Verletzungen zugezogen, so die Polizei weiter. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrerflucht und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.