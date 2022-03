Frau wird im Treppenhaus überfallen: Schwer verletzt

Im Treppenhaus eines Hochhauses in Erlangen ist eine Frau von einem Fremden angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann habe die 25-Jährige zunächst vor dem Gebäude im Stadtteil Bruck am Mittwochnachmittag angesprochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Danach habe er hinter der jungen Frau das Wohnhaus betreten und im Treppenhaus unvermittelt mit einem Stein gegen ihren Kopf geschlagen.

03. März 2022 - 13:57 Uhr | dpa

Erlangen Als Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden und zur Hilfe eilten, sei der Täter zu Fuß geflüchtet. Eine Fahndung blieb den Angaben zufolge bislang ergebnislos. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Hintergründe des Angriffs waren zunächst unklar.