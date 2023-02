Frau wegen Mordversuchs vor Gericht

Wegen versuchten Mordes an ihrem 88-jährigen Vater muss sich von Dienstag (8.30 Uhr) an eine Frau vor dem Landgericht Traunstein verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der 64-Jährigen vor, dem an verschiedenen Krankheiten leidenden Mann 2021 einen möglicherweise lebensbedrohlichen Medikamentencocktail gegeben haben. Es sei ihr um das Erbe gegangen.

06. Februar 2023 - 17:38 Uhr | dpa

Traunstein Der Mann starb im November 2021 in einer Rosenheimer Klinik. Allerdings konnte die Todesursache nicht sicher festgestellt werden. Als Zeugen sind unter anderem Ärzte und Pflegekräfte geladen. Insgesamt sind bisher acht Verhandlungstage bis Ende März angesetzt.