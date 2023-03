Frau wegen Degen-Angriffs vor Gericht

Wegen ihres Angriffes auf Passanten mit einem Degen muss sich eine 66 Jahre alte Frau vor dem Landgericht in Weiden in der Oberpfalz verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Die Frau wurde nach der Tat im August 2022 in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Prozessbeginn ist nach Gerichtsangaben heute. Es sind zunächst fünf Verhandlungstage vorgesehen.

07. März 2023 - 17:41 Uhr | dpa

Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Weiden Die Frau hatte den Ermittlungen zufolge im vergangenen Sommer zunächst einen 63 Jahre alten Mann in der Gemeinde Vohenstrauß und anschließend drei 46, 58 und 61 Jahre alte Passanten im nahe gelegenen Weiden mit einem Degen attackiert und drei von ihnen verletzt. Ein weiterer Mann, der den Opfern zur Hilfe eilte, erlitt Kratzverletzungen.