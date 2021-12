Frau versucht sich mit Deo zu berauschen

Beim Versuch, ein Deo als Droge zu nutzen, hat eine junge Frau im oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach schwere Verletzungen erlitten. Die 18-Jährige habe Donnerstagnacht im Bad einer Wohnung in Sulzbach-Rosenberg "erhebliche Mengen Deodorant ausgesprüht, um sich offenbar in einen Rauschzustand zu versetzen", teilte die Polizei am Freitag mit. Als sie sich danach eine Zigarette anzündete, sei es zu einer "massiven Explosion" gekommen. Mehrere Scheiben brachen, Türen wurden aus der Verankerung gerissen. Die Frau erlitt schwerste Verbrennungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Derzeit befinde sie sich außer Lebensgefahr, teilte ein Sprecher mit. Ein in der Wohnung anwesendes Kleinkind sei unverletzt geblieben.

03. Dezember 2021 - 13:52 Uhr | dpa

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Sulzbach-Rosenberg Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Anfangsverdacht auf Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Der Sachschaden wird derzeit auf 40 000 Euro geschätzt. © dpa-infocom, dpa:211203-99-244087/3