Frau verlässt nach mutmaßlichem Tötungsversuch Klinik

Nach einem mutmaßlichen Tötungsversuch durch ihren Mann ist eine Frau in Oberbayern aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Verdächtige, der nach der Tat mit seinem Auto bei Gerolsbach (Landkreis Pfaffenhofen) gegen einen Baum prallte, liege weiterhin mit lebensgefährlichen Verletzungen in einer Klinik, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

20. August 2022 - 14:21 Uhr | dpa

Ein Schild Notaufnahme hängt an einem Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Gerolsbach Die Polizei habe den 52-Jährigen noch nicht vernehmen können. Konkrete Angaben zur Auseinandersetzung zwischen den Ehepartnern am Freitag konnte der Polizeisprecher nicht machen. Die Handlungen des Verdächtigen hätten jedoch zum Tod der 47-Jährigen führen können. Die Ermittler vermuten, dass sich der Mann nach dem Angriff auf seine Frau selbst töten wollte.