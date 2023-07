Frau und Kind bei Autounfall verletzt

Eine Frau und ein Kind sind bei einem Unfall in der Oberpfalz verletzt worden. Die 24-jährige Autofahrerin war am Samstag auf der Staatsstraße 2040 bei Neukirchen-Balbini (Landkreis Schwandorf) unterwegs, als sie an der Kreuzung der Staatsstraße 2150 einen vorfahrtsberechtigten Kühltransporter übersah. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Frau mit schweren, ihr elfjähriger Beifahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

30. Juli 2023 - 09:40 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Neukirchen-Balbini Der 50 Jahre alter Fahrer des Transporters und sein 34 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.