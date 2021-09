Frau übersteht Nacht im Freien, Mann reißt nach Bozen aus

Eine vermisst gemeldete 90 Jahre alte Frau ist in Schwaben eine Nacht im Freien herumgeirrt. Sie wurde am Freitagmorgen in Senden entdeckt und wegen starker Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht, wie das Polizeipräsidium Schwaben Südwest mitteilte. Die Frau war zur Kurzzeitpflege in einem Altenheim in Illertissen (Kreis Neu-Ulm) untergebracht, aus dem sie am Donnerstagnachmittag verschwunden war. Senden ist mehr als zehn Kilometer von Illertissen entfernt; die Polizei geht davon aus, dass sie die Strecke am Nachmittag und in der Nacht zu Fuß zurücklegte.

17. September 2021 - 09:11 Uhr | dpa

"Polizei" steht auf der Uniform eines Polizisten. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Illertissen/Brannenburg Ein ähnlich gelagerter Fall in Oberbayern ging ohne Krankenhausaufenthalt gut aus. Dort suchte die Polizei einen vermisst gemeldeten 82-Jährigen, der in Brannenburg (Kreis Rosenheim) mit seinem Auto verschwunden war. Der Mann meldete sich schließlich bei seiner Familie aus Bozen in Südtirol, dort wird er nun abgeholt. © dpa-infocom, dpa:210917-99-252407/2